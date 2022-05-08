Острые ступеньки и мало дверей: петербуржцы раскритиковали закупленные Смольным автобусы

Жители Петербурга сочли закупленные Смольным новые автобусы неудобными. Горожане массово выражают недовольство в соцсетях.
Петербуржцы отмечают, что теперь поездки стали даже менее комфортными, чем в старых автобусах. В новом транспорте недостаточно валидаторов, сидячих и даже стоячих мест. Несмотря на крупные габариты, автобусы оказались двухдверными.
Опасения у пассажиров вызывают и острые ступеньки в салонах автобуса. При резком торможении горожане рискуют получить травму.
Сидения для пенсионеров и беременных женщин расположены в автобусах настолько высоко, что спускаться с них тяжело даже молодым и здоровым мужчинам. Причиной тому стало отсутствие дополнительных поручней. Уже известен случай, когда один из пассажиров потерял равновесие и упал на людей, среди которых была женщина преклонного возраста.
"Кто-нибудь из Смольного проехался хоть раз для интереса на новом, "сверхкомфортном"? Вряд ли. Закупили что подешевле и рады, а нам расхлебывать", — возмущается пользователь в Сети.
Транспортная реформа стартовала в Петербурге с 1 апреля. Однако за этот период команда губернатора Александра Беглова так и не смогла должным образом внедрить изменения в жизнь города. Вместо комфорта и удобства
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