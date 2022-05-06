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Смольный не смог создать в Петербурге доступную среду для инвалидов
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  • Опубликована сегодня в 15:33

Смольный не смог создать в Петербурге доступную среду для инвалидов

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга предоставил отчет об оборудовании городского пространства с учетом нужд людей с ограниченными способностями.

По словам чиновников, работа в этом направлении идет уже не первый год. Однако простые петербуржцы считают, что достигнуть серьезных результатов Смольному так и не удалось.

В частности, жители ЖК "Живи в Рыбацком" сообщают, что автобусная остановка совершенно не предназначена для колясочников.

"Поребрики 20-25 сантиметров. У меня ребенок-инвалид на коляске, общественным транспортом пользуемся постоянно и каждый раз, как на Эверест. Когда исправите ситуацию?" — жалуется петербурженка "ВКонтакте".

К тому же проведенная властями транспортная реформа никак не поспособствовала решению проблемы с погрузкой коляски в переполненный автобус. Хотя этому аспекту должны были уделить внимание.

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