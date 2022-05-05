Беглов спустя год выделил 34 млн рублей на поддержку фудкортов в Петербурге

Смольный выделил из городского бюджета около 34 миллионов рублей на поддержку сотрудникам фудкортов и фудплейсов, работа которых была ограничена в период пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
В горадминистрации отметили, что работники заведений общественного питания получат компенсации по заработной плате за период с 1 января по 11 февраля 2021 года и с 17 июня по 1 августа. На фоне губительной ковид-политики чиновников Смольного эта мера поддержки является крайне запоздавшей. К тому же она не сможет покрыть и часть убытков данного бизнеса в городе.
Кроме того, за период высокой заболеваемости COVID-19 в общей сложности 22 тысячи субъектов малых и средних предприятий (МСП) закрылись из-за жестких мер, действующих в Северной столице. Причиной тому стало отсутствие должной поддержки со стороны горадминистрации.
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