Собчак опубликовала кадры с мусорными горами в центре Санкт-Петербурга

Собчак указала на справедливость "пинков" губернатору Александру Беглову на фоне гор мусора в центре Петербурга. Журналистка Ксения Собчак призвала действующего главу Северной столицы не обижаться на критику со стороны общественности и организовать уборку отходов в городе.

Администрация Петербурга в начале текущего года начала "мусорную реформу", передав "Невскому экологическому оператору" право на уборку территорий. Однако вскоре город утонул в завалах отходов, что вызвало общественный резонанс.

Собчак в мае текущего года в своем телеграм-канале "Кровавая барыня" опубликовала фотографии, присланные подписчицей из Северной столицы. Они были сделаны во дворе дома в переулке Тюленина, расположенном сразу за Казанским собором. Телеведущая обратила внимание, что жительница города обращалась к главе регионе с жалобами в социальных сетях, но "сммщики" просто кормили ее "завтраками".

"Зима вроде как прошла, снег убирать не надо, а питерская ЖКХ все равно умудряется где-нибудь напортачить. Беглов обижается, что его за бардак пинают, но ведь работу людей надо как-то организовывать. Ну что за позорище? Ведь чтобы человек разозлился, открыл предложку Собчак и прислал ей это — должно пройти время. В этом случае — 4 дня. 4 день в центре Питера лежит куча мусора", — написала Собчак.

Петербуржцы постоянно указывали на недостатки работы местных чиновников. Однако Беглов вместо того, чтобы решать проблемы, называл критику "полнейшим саботажем", который якобы был проплачен "богатыми и влиятельными людьми".