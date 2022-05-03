Беглов переложил ответственность на бизнес за хаос на рынке соцпита

Глава Смольного Александр Беглов на очередной встрече с депутатами городского Законодательного собрания заявил, что ответственными за хаос на рынке соцпитания является некий бизнесмен и его "полукриминальные товарищи". По словам градоначальника, ни он лично, ни чиновники горадминистрации не имеют к этому отношения.

Волну банкротств среди компаний, работающих по контрактам с образовательными учреждениями, Беглов связал с заинтересованностью в этом петербургского бизнесмена, имя которого осталось в тайне.

Журналисты вспомнили, что экс-глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков уже пытался сделать рынок соцпита прозрачным. Однако чиновники Смольного это не оценили. Барабанщика тут же обвинили в растрате государственных денег и освободили от занимаемой должности.

На сегодняшний день в Петербурге на рынке соцпита работает 23 комбината, пять из которых принадлежит Смольному. Это создает видимость благополучия в сфере соцпита.