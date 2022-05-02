Шугалей направил письмо президенту с просьбой сделать Луганск городом-побратимом Петербурга

Социолог Максим Шугалей обратился к заместителю руководителя Администрации Президента РФ Сергею Кириенко с инициативой сделать российским городам статус побратимов с ЛНР и ДНР.
Речь идет о законопроекте "О городах побратимах ЛНР и ДНР". Во одном из писем губернатору Александру Беглову, председателю ЗакСа Александру Бельскому и главе ЛНР Леониду Пасечнику социолог попросил присвоить статус городов-побратимов Луганску и Санкт-Петербургу.
Ученый также отметил, что Северная столица не оказывает достаточно помощи народу Донбасса. При этом жители города восемь лет принимают непосредственное участие в защите граждан ЛНР. Предложенная инициатива призвана укрепить социальные и экономические отношения между городами.
В свою очередь Законопроект "О городах побратимах ЛНР и ДНР" направлен на установление социально-культурных связей. В его рамках крупные города России выберут себе города-побратимы в ЛНР и ДНР.
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