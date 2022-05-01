Петербуржцы призывают чиновников лично оценить "комфорт" транспортной реформы

Стартовавшая в Петербурге транспортная реформа доставляет одни неудобства. Петербуржцы на официальной странице Комитета по транспорту оставляют массу гневных комментариев и требуют вернуть привычные маршрутки.

Горожане отмечают, что предложенные чиновниками Смольного варианты маршрутов общественного транспорта вынуждают их совершать по несколько пересадок, чтобы добраться до пункта назначения. Из-за этого время в пути увеличивается до полутора часов и больше.

Фото: PrntScr vk.com/passtransportspb

Горожане предлагают чиновникам Смольного и губернатору Александру Беглову самим "пересесть" на общественный транспорт хотя бы на неделю, чтобы лично оценить весь "комфорт" от внедренной реформы.

Неоправданность смены коммерческих маршруток на социальные автобусы отмечал и координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания", муниципальный депутат МО "Смольнинское" Константин Хрщонович. Спасти ситуацию, по его мнению, может отлаженная обратная связь властей с жителями, но в Смольном пока к этому явно не стремятся.