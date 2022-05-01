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Петербуржцы призывают чиновников лично оценить
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  • Опубликована сегодня в 13:11

Петербуржцы призывают чиновников лично оценить "комфорт" транспортной реформы

Стартовавшая в Петербурге транспортная реформа доставляет одни неудобства. Петербуржцы на официальной странице Комитета по транспорту оставляют массу гневных комментариев и требуют вернуть привычные маршрутки.

Горожане отмечают, что предложенные чиновниками Смольного варианты маршрутов общественного транспорта вынуждают их совершать по несколько пересадок, чтобы добраться до пункта назначения. Из-за этого время в пути увеличивается до полутора часов и больше.

Петербуржцы призывают чиновников лично оценить "комфорт" транспортной реформы. 10705.jpeg
Петербуржцы призывают чиновников лично оценить "комфорт" транспортной реформы. 10706.jpeg

Фото: PrntScr vk.com/passtransportspb

Горожане предлагают чиновникам Смольного и губернатору Александру Беглову самим "пересесть" на общественный транспорт хотя бы на неделю, чтобы лично оценить весь "комфорт" от внедренной реформы.

Петербуржцы призывают чиновников лично оценить "комфорт" транспортной реформы. 10707.jpeg
Петербуржцы призывают чиновников лично оценить "комфорт" транспортной реформы. 10708.jpeg

Неоправданность смены коммерческих маршруток на социальные автобусы отмечал и координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания", муниципальный депутат МО "Смольнинское" Константин Хрщонович. Спасти ситуацию, по его мнению, может отлаженная обратная связь властей с жителями, но в Смольном пока к этому явно не стремятся.

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