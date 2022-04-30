Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.04.2022 : 72,8764
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.04.2022 : 75,9224
Беглов зачитал Заксобранию бессодержательный доклад о работе за 2021 год
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:09

Беглов зачитал Заксобранию бессодержательный доклад о работе за 2021 год

Выступление губернатора Петербурга Александра Беглова в Законодательном собрании состоялось в четверг, 28 апреля. Губернатор в рамках "часа правительства" отчитался о проделанной им за 2021 год работе.

Двухчасовая монотонная речь губернатора оказалась малосодержательной, а тезисы Беглов читал с листа, пишут СМИ. Волнующие горожан темы губернатор обошел стороной, хотя у петербуржцев накопилось к губернатору немало вопросов. По его вине они пережили снежный коллапс, амбулаторный и мусорный. А в апреле к нему прибавился и транспортный. Однако причин для недовольства избирателей Беглов словно бы не видит.

После доклада каждой фракции парламентариев разрешили задать по одному вопросу, но от самых острых Беглов привычно увильнул. А журналистов, который могли подловить губернатора на "выдуманных" подвигах, на заседание в ЗакСе вообще не впустили.

Зато в победы своей команды Беглов списал успехи в области образования и тот факт, что Северная столица первой запустила круглосуточный сервис для вызова врача на дом. Чего губернатор не стал уточнять, так это числа сбоев, с которыми он работал.

Мир

Международный эксперт озвучил итоги первых двух месяцев спецоперации по денацификации Украины

Международный эксперт озвучил итоги первых двух месяцев спецоперации по денацификации Украины

Международный эксперт и журналист Аббас Джума проанализировал итоги 60 дней российской спецоперации.

Читать полностью
Военный эксперт Краснов пояснил, с чем связано особое внимание Генштаба ВСУ к

Военный эксперт Краснов пояснил, с чем связано особое внимание Генштаба ВСУ к "вагнеровцам"

Неожиданное появление информации о переброске 200 бойцов "ЧВК Вагнера" в район села Новобахмутовки появилось в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Читать полностью

Общество

"Полукриминальный товарищ": журналисты указали на связь Беглова с "решалой" Игорем Захватовым

Журналисты назвали "полукриминального товарища", о котором губернатор Петербурга Александр Беглов рассказывал депутатам ЗакСа во время выступления 28 апреля.

Читать полностью
Шугалей задал Беглову неудобные вопросы о Санкт-Петербурге

Шугалей задал Беглову неудобные вопросы о Санкт-Петербурге

Социолог Максим Шугалей задал крайне важные вопросы губернатору Санкт-Петербурга накануне его выступления в Заксобрании. Вопросы касались тем, которые в последнее время обсуждали все петербуржцы. Пока остается загадкой, ответит ли губернатор на них.

Читать полностью
Sberbank

Новости