Беглов зачитал Заксобранию бессодержательный доклад о работе за 2021 год

Выступление губернатора Петербурга Александра Беглова в Законодательном собрании состоялось в четверг, 28 апреля. Губернатор в рамках "часа правительства" отчитался о проделанной им за 2021 год работе.
Двухчасовая монотонная речь губернатора оказалась малосодержательной, а тезисы Беглов читал с листа, пишут СМИ. Волнующие горожан темы губернатор обошел стороной, хотя у петербуржцев накопилось к губернатору немало вопросов. По его вине они пережили снежный коллапс, амбулаторный и мусорный. А в апреле к нему прибавился и транспортный. Однако причин для недовольства избирателей Беглов словно бы не видит.
После доклада каждой фракции парламентариев разрешили задать по одному вопросу, но от самых острых Беглов привычно увильнул. А журналистов, который могли подловить губернатора на "выдуманных" подвигах, на заседание в ЗакСе вообще не впустили.
Зато в победы своей команды Беглов списал успехи в области образования и тот факт, что Северная столица первой запустила круглосуточный сервис для вызова врача на дом. Чего губернатор не стал уточнять, так это числа сбоев, с которыми он работал.
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