"Полукриминальный товарищ": журналисты указали на связь Беглова с "решалой" Игорем Захватовым

Журналисты назвали "полукриминального товарища", о котором губернатор Петербурга Александр Беглов рассказывал депутатам ЗакСа во время выступления 28 апреля.
Скорее всего, "известный бизнесмен", который нелегальным путем зарабатывал через сектор соцпита Петербурга и вел дела вместе "с кучкой своих полукриминальных товарищей", — это советник губернатора Северной столицы Игорь Захватов. "Смольнинского решалу" связывают с несколькими вероятными коррупционными случаями, которые возникли после его прихода в администрацию.
Журналисты также выяснили, что Захватов — любитель люксовых авто и роскошной жизни. Вот уже на протяжении трех лет он пытается перехватить рынок социального питания в городе. К тому же Захватовых в СМИ называют "кошельками Беглова", обращая внимание на возможную финансовую связь градоначальника с "решалой".
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