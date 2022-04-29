Разруха в Петербурге не мешает подчиненным Беглова жить на широкую ногу

Губернатор Петербурга Александр Беглов часто выступает с заявлениями о борьбе с коррупцией и криминалом, а тем временем приближенные градоначальника живут на широкую ногу, заседая в дорогих ресторанах и не стесняясь коллекционировать люксовые машины. При этом сам город на Неве находится в разрухе.

Речь идет о братьях Захватовых Игоре и Андрее, которые хвастаются девушкам о том, как они "все решают" в Петербурге, не стесняясь демонстрировать свое влияние и власть.

СМИ ранее выяснили, что Игорь Захватов является негласным помощником нынешнего губернатора Петербурга, помогая организовывать его встречи с представителями бизнеса. Закулисное решение вопросов стоит, по данным журналистов, около 300 тысяч рублей. Кто хочет сэкономить, может передать письменное обращение Беглову "всего" за 100 тысяч рублей. При этом общая стоимость решения проблемы "под ключ" оценивается в не один миллион рублей.

Таким образом братья Захватовы практически открыли "золотую жилу", сотрудничая со Смольным. При этом они не обязаны обнародовать информацию о своих доходах, недвижимости и машинах, чем успешно пользуются. Приближенные Беглова имеют в своем "арсенале" люксовые марки, стоимость которых оценивается в несколько миллионов рублей.

Любителей роскоши нередко можно увидеть в дорогих ресторанах, где они "сорят" деньгами. Кроме того, братья любят кичиться своей дружбой с представителями правоохранительных органов и рассчитывают вернуться в свои зарубежные владения, когда придет время. А пока губернатор разрешает им делить бюджеты на медийные ресурсы и Телеграм-каналы, Захватовым хорошо и в Петербурге.