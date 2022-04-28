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Спешка в строительстве петербургского метрополитена приводит к дефектам и обрушениям — Шугалей
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  • Опубликована сегодня в 20:19

Спешка в строительстве петербургского метрополитена приводит к дефектам и обрушениям — Шугалей

Качество строительства станций метро в Петербурге заставляет желать лучшего. Их возводят в спешке, с технологическими нарушениями, поэтому новые объекты приходится ремонтировать практически сразу же после открытия. Такое мнение выразил социолог Максим Шугалей.

На станциях "Новокрестовская" ("Зенит") и "Беговая, открытых к ЧМ-2018, периодически появляются протечки и обрушения отделочных материалов. Станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары", которые городские власти торопились открыть к сентябрю 2019 года, демонстрируя таким образом выполнение предвыборных обещаний Александра Беглова, практически сразу же пришлось закрывать на ремонт из-за выявленных проблем. Еще непонятно, с какими проблемами придется столкнуться на станциях "Казаковская" и "Путиловская", открытие которых запланировано на 2028 год, заявил ученый.

Шугалей внимательно следил за выступлением Александра Беглова на заседании Заксобрания Петербурга 28 апреля. Он заранее задал губернатору ряд волнующих горожан вопросов, и надеялся услышать на них ответы.

Шугалей в своем Telegram-канале сообщил, что вопросы губернатору Петербурга касались мусорной и транспортной реформ, качество уборки улиц в городе, сохранения исторических памятников, инвестиций и др.

"Внимательно слушал отчетное выступление Губернатора Санкт-Петербурга перед Законодательным Собранием. Являясь опытным чиновником, Александр Дмитриевич не ответил ни на один из волнующих петербуржцев вопросов, в какие сроки и каким образом будут решаться городские проблемы. Зато были озвучены статистические показатели, миллионы и миллиарды потраченных бюджетных средств, очередные долгосрочные планы и обещания", — написал Шугалей в своем Telegram-канале.

Социолог отметил, что в итоге так и не получил ответов ни на один из своих вопросов. Беглов старательно обходил в своем выступлении перед депутатами ЗакСа все острые вопросы, которые действительно волнуют петербуржцев, зато привел много статистической информации и поделился очередными планами.

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