Губернатор Беглов обошел острые темы на "часе правительства" в ЗакСе

Сложности при реализации транспортной и мусорной реформ, проблемы при строительстве метрополитена и разрушение объектов культурного наследия Петербурга не стали темой ежегодного отчета губернатора Петербурга Александра Беглова на "часе правительства".

Сегодня, 28 апреля, состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Петербурга, в ходе которого Беглов отчитался о результатах деятельности чиновников городской администрации. После выступления градоначальник ответил на вопросы парламентариев.

Примечательно, что все вопросы были заранее согласованы, потому что городские независимые СМИ не пустили на мероприятие. Поэтому проблемы города, реально волнующие горожан, остались без ответов от градоначальника. Также Беглов оставил без внимания вопросы социолога Максима Шугалея.

Общий контекст речи Беглова можно охарактеризовать одним словом — позитивно. Все, о чем говорил глава города, было сделано или хорошо, или очень хорошо. В течение двух часов он рассказывал о решении проблем с обманутыми дольщиками, успешной борьбе с коронавирусной инфекцией, была затронута тема транспортной и мусорной реформ.

Губернатор оправдался за медленные темпы строительства новых станций метро, за плохую уборку снега нынешней зимой и ненадлежащую подготовку города к отопительному сезону. На вопрос о разрушающихся объектах культурного наследия Беглов дать вразумительный ответ не смог.

Стоит отметить, что искусством ухода от нежелательных вопросов Беглов владеет виртуозно. А отсутствие независимых СМИ позволило петербургскому градоначальнику без особого напряжения отчитаться об "успешной работе" правительства, а затем стремительно покинуть здание ЗакСа.