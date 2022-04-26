Опрос: более 50% жителей Петербурга хотят покинуть город

Свыше 56% петербуржцев рассматривают возможность переезда из Санкт-Петербурга или даже из страны ради более оплачиваемое работы. В Северной столице они не видят перспектив развития.
Портал для поиска вакансий hh.ru провел опрос среди горожан и выяснил, сколько из них планируют продолжать работать в Северной столице. Результат оказался удручающим, но не удивительным.
Почти 16% планируют уехать из города, 40% задумываются о подобной возможности периодически, только 39% планируют и дальше работать в Петербурге. Аналитики также отметили, что к переезду склонны люди старшего возраста. Ранее СМИ отмечали, что Петербург, к примеру, уже покинули более 50 тысяч IT-специалистов.
Правительство Петербурга при этом предпринимает только слабые попытки оказать помощь айтишникам в кризисной для отрасли ситуации. Губернатор Александр Беглов выделил два млрд рублей на льготные кредиты предприятиям IT-сектора, но тут же отказался строить инновационный центр, который мог обеспечить работой свыше десятка тысяч сотрудников. При этом поддержка отрасли положительно могла сказаться на городской экономике в целом, но Смольный не увидел в этом выгоды.
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