Адвокат Николин допустил незаконную основу реализации транспортной реформы в Петербурге

Адвокат Алексей Николин отмечает, что Смольный может нарушать Гражданский кодекс Российской Федерации введением новых правил по оплате проезда в общественном транспорте.

Первый этап транспортной реформы в Санкт-Петербурге подразумевает полный отказ от оплаты проезда наличными. Осуществить ее пассажиры могут по картам, "Подорожникам", проездным и через мобильное приложение. Однако многие жители Северной столицы принципиально не готовы переходить на безналичный расчет. Николин считает, что новые правила Смольного могут нарушать ГК РФ.

"Сделка купли-продажи обеими сторонами исполняется здесь и сейчас. Моей обязанности оплатить товар корреспондирует обязанность продавца принять оплату (так называемая "кредиторская обязанность") и не где-то, а здесь и сейчас, потому что это вытекает из существа сделки. Разве публичный договор перевозки пассажира должен исполняться сторонами как-то иначе?" — заявил адвокат.

Николин добавил, что, если перевозчик осуществляет услугу, но не принимает оплату наличными средствами, он допускает просрочку кредитора, что исключает вину пассажира в совершении административного правонарушения, то есть в безбилетном проезде. Судя по всему, транспортная реформа, которую пытается ввести губернатор Александр Беглов полна непродуманных моментов. Некоторые из них могут нарушать российское законодательство.