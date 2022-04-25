Адвокат Николин допустил незаконную основу реализации транспортной реформы в Петербурге

Адвокат Алексей Николин отмечает, что Смольный может нарушать Гражданский кодекс Российской Федерации введением новых правил по оплате проезда в общественном транспорте.
Первый этап транспортной реформы в Санкт-Петербурге подразумевает полный отказ от оплаты проезда наличными. Осуществить ее пассажиры могут по картам, "Подорожникам", проездным и через мобильное приложение. Однако многие жители Северной столицы принципиально не готовы переходить на безналичный расчет. Николин считает, что новые правила Смольного могут нарушать ГК РФ.
"Сделка купли-продажи обеими сторонами исполняется здесь и сейчас. Моей обязанности оплатить товар корреспондирует обязанность продавца принять оплату (так называемая "кредиторская обязанность") и не где-то, а здесь и сейчас, потому что это вытекает из существа сделки. Разве публичный договор перевозки пассажира должен исполняться сторонами как-то иначе?" — заявил адвокат.
Николин добавил, что, если перевозчик осуществляет услугу, но не принимает оплату наличными средствами, он допускает просрочку кредитора, что исключает вину пассажира в совершении административного правонарушения, то есть в безбилетном проезде. Судя по всему, транспортная реформа, которую пытается ввести губернатор Александр Беглов полна непродуманных моментов. Некоторые из них могут нарушать российское законодательство.
Международный эксперт озвучил итоги первых двух месяцев спецоперации по денацификации Украины
Международный эксперт и журналист Аббас Джума проанализировал итоги 60 дней российской спецоперации.
Военный эксперт Краснов пояснил, с чем связано особое внимание Генштаба ВСУ к "вагнеровцам"
Неожиданное появление информации о переброске 200 бойцов "ЧВК Вагнера" в район села Новобахмутовки появилось в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Критик Смольного Розенбаум не захотел получать статус "Почетного гражданина Петербурга"
Известный певец и композитор Александр Розенбаум должен был получить звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга", но вскоре объявил о добровольном отказе от почетной награды.
Долгов призвал правоохранителей обратить внимание на бизнес спонсоров "Азова"* в Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов должны обратить внимание на украинских олигархов, которые вероятно спонсируют деятельность националистов Украины и продолжают вести бизнес в России, заявил в одной из передач Сопредседатель движения Народный фронт Новороссии от Харьковской области Константин Долгов.