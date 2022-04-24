Международный эксперт озвучил итоги первых двух месяцев спецоперации по денацификации Украины

Международный эксперт и журналист Аббас Джума проанализировал итоги 60 дней российской спецоперации. Среди главных событий: взятие Мариуполя и блокировка выхода в Азовское море для ВСУ. Уже спустя два месяца в ряде городов Украины удалось восстановить мирную жизнь и обеспечить снабжение, несмотря на то, что совсем неподалеку продолжаются боевые действия против отрядов украинских националистов.
Взятие Мариуполя Джума отмечает как крупный стратегический успех российских войск и сил Донецкой народной республики. Этот крупный промышленный город является основным транспортным узлом в Азовском море. Еще одним важным достижением стало взятие под контроль автомобильной дороги от Крыма до Мариуполя. Автомагистраль стала еще одной "дорогой жизни", по которой населению освобожденных районов ДНР доставляется гуманитарная помощь — как с территории Ростовской области, так и из Крыма.
Также важным итогом первых двух месяцев операции является то, что в Херсоне и Мелитополе полностью восстановлена мирная жизнь, налажено снабжение, начали работать временные администрации, которые поддерживают порядок и законность.
Джума отметил, что в соцсетях обсуждают участие в спецоперации добровольческих формирований. Особый интерес, как и во многих других случаях, вызывает "ЧВК Вагнера", которая действует на Украине наряду с армией ЛРН и войсками РФ, участвуя в наиболее сложных боевых операциях на самых напряженных участках фронта.
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