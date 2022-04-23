Военный эксперт Краснов пояснил, с чем связано особое внимание Генштаба ВСУ к "вагнеровцам"

Неожиданное появление информации о переброске 200 бойцов "ЧВК Вагнера" в район села Новобахмутовки появилось в утренней сводке Генштаба ВСУ. Обычно в них перечисляются лишь самые важные события с фронта, чем не является переброска нескольких сотен добровольцев.

Сообщается, что передовой отряд был создан в качестве резерва. Руководство ВСУ понимает особенности подготовки "вагнеровцев" и справедливо выражает опасения на этот счет. Эксперт Центра прикладной военной аналитики Петр Краснов напомнил, что отряды "ЧВК Вагнера" имеют уникальный боевой опыт, они выполняли задачи в африканских джунглях и ливийской пустыне. У них имеются навыки ведения боя в городских кварталах, танковых сражениях, прохождения минных полей и тд.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о присутствии в Донбассе отрядов "ЧВК Вагнера". По имеющимся данным, они помогают подразделениям ЛНР освобождать от националистов населенный пункт Попасная, имеющий стратегическое значение. Сейчас там разворачивается один из самых важных боев за Донбасс, поэтому ВСУ стараются стянуть к городу все свои активы. Несмотря на это, преимущество остается за российскими силами.

Таким образом в Новобахмутовке "вагнеровцы" также могут поменять ход событий и обеспечить выход российских сил к укрепрайонам ВСУ в Авдеевке и в Нью-Йорке (бывшем селе Новгородском).

Также эксперт не исключил, что привлечение "ЧВК Вагнера" может быть грамотным расчетом российского Генштаба, который таким образом хочет снизить давление ВСУ на южную и северную группировки, выполняющие задачи под Изюмом и Гуляйполем.