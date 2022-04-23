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Общественники пожаловались в прокуратуру на закрасивших петербургское Z-граффити
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  • Опубликована сегодня в 14:49

Общественники пожаловались в прокуратуру на закрасивших петербургское Z-граффити

Активисты Санкт-Петербурга обратились в прокуратуру с жалобой на закрасивших патриотическое граффити в поддержку специальной операции.

Рисунок был размещен на стене трансформаторной подстанции на Лиговском проспекте. Там изобразили портреты писателя Льва Толстого, космонавта Юрия Гагарина и президента РФ Владимира Путина на фоне символа Z из Георгиевской ленты. Однако долго он не просуществовал.

Закрашивать такие граффити в период специальной операции — недопустимо. Об этом сообщил житель города на Неве Александр Колос.

"Я, как житель Санкт-Петербурга, как патриот свой Родины, возмущен произошедшим и прошу вернуть изображение на его место, а также провести профилактическую беседу с сотрудниками ПАО "Россети Ленэнерго", что недопустимо в судьбоносные для страны времена портить патриотические рисунки в поддержку специальной военной операции и закрашивать портреты выдающихся деятелей Отечества", - цитирует слова петербуржца издание LIVE24.

Патриотическое Z-граффити появилось на трансформаторной подстанции 28 марта. Однако уже 20 апреля рисунок закрасили коммунальные службы, что вызвало волну недовольств местных жителей. Кроме того, СМИ часто упрекают губернатора Александра Беглова в слабой поддержке и недостаточной информационной кампании о специальной операции России на Украине.

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