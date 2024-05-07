В результате апрельского анализа цен на жилье в 21 крупном населенном пункте России отмечено снижение стоимости новостроек, сообщает информационное агентство "РИА Недвижимость" со ссылкой на данные издания "Мир квартир".

Было замечено, что цена за квадратный метр упала в 21 из 70 изученных городов, в трех городах осталась на том же уровне. Особенно заметное снижение цен на первичное жилье было зафиксировано в Туле (-4%), Астрахани (-4%), Рязани (-3%), Ставрополе (-2%) и Симферополе (-2%).Представители издания "Мир квартир" заявили, что долгожданное уменьшение активности рынка начинает приобретать обороты. В среднем по крупным городам в апреле цены на жилье поднялись на 0,6%, достигнув отметки в 132,8 тысячи рублей.

Заметный рост цен зафиксирован в Липецке (+6%), Севастополе (+4%), Владикавказе (+4%), Грозном (+4%) и Ульяновске (+4%). В Москве стоимость квадратного метра выросла на 2%, в то время как в Санкт-Петербурге наблюдалось снижение в 1%.Павел Луценко, генеральный директор издания "Мир квартир", отметил: "Мы видим замедление темпов роста цен на новостройки, а в некоторых городах начался процесс их снижения".

Согласно его словам, средняя стоимость квартиры в апреле составила немного более 7 миллионов рублей, увеличившись на 0,1%.

Фото: stroi.mos.ru/mos.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license)