Власти Санкт-Петербурга продолжают активно создавать видимость своей работы. Даже в столь непростые для страны времена Смольный во главе с Александром Бегловым не готов приложить достаточно усилий для поддержки отечественных IT-специалистов.
Массовый уход иностранных компаний с российского рынка требует безотлагательных решений со стороны властей. Смольный попытался обеспечить поддержку, но озвученные меры оказались откровенно вялыми и связанными, в основном, с налогами. В связи с этим проживающие и работающие в Петербурге IT-специалисты уже заявляли в беседах со СМИ, что готовы уехать в другие регионы.
Подобный непрофессионализм может повлечь за собой отток кадров из Северной столицы. В той же Москве к развитию сферы относятся в разы серьезней, что может стать ключом к решению о переезде перспективных специалистов в более благополучный для себя регион.
Ранее предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что планировал посодействовать развитию IT-области, построив современный центр для комфортной работы отечественных разработчиков. Однако Смольный отказался пойти навстречу бизнесмену и не выделил компании, связанной с предпринимателем, которая разработала проект инновационного IT-кластера в Ольгино.
Британский писатель Крейг Эштон высказал поддержку россиянам
Гражданин Великобритании и популярный блогер Крейг Эштон, давно проживающий в Петербурге, рассказал об отношении к русским людям на фоне обострения ситуации с Западом.
Политолог Гаспарян назвал США примером того, как "русофобия выжигает мозг"
Политолог Армен Гаспарян отметил растущий в США уровень русофобии. По его мнению, американское правительство принимает объективно антинародные решения по усилению давления на Россию.
Долгов призвал правоохранителей обратить внимание на бизнес спонсоров "Азова"* в Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов должны обратить внимание на украинских олигархов, которые вероятно спонсируют деятельность националистов Украины и продолжают вести бизнес в России, заявил в одной из передач Сопредседатель движения Народный фронт Новороссии от Харьковской области Константин Долгов.
После обращения "Кибер фронта Z" петербургские чиновники нарушили молчание о спецоперации РФ
ТГ-канал "Кибер фронт Z" провел исследование, касающееся поддержки спецоперации ВС РФ на Украине со стороны депутатов, чиновников и представителей органов самоуправления.