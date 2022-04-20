Айтишники недовольны Бегловым и готовы уйти с петербургского рынка

Власти Санкт-Петербурга продолжают активно создавать видимость своей работы. Даже в столь непростые для страны времена Смольный во главе с Александром Бегловым не готов приложить достаточно усилий для поддержки отечественных IT-специалистов.

Массовый уход иностранных компаний с российского рынка требует безотлагательных решений со стороны властей. Смольный попытался обеспечить поддержку, но озвученные меры оказались откровенно вялыми и связанными, в основном, с налогами. В связи с этим проживающие и работающие в Петербурге IT-специалисты уже заявляли в беседах со СМИ, что готовы уехать в другие регионы.

Подобный непрофессионализм может повлечь за собой отток кадров из Северной столицы. В той же Москве к развитию сферы относятся в разы серьезней, что может стать ключом к решению о переезде перспективных специалистов в более благополучный для себя регион.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что планировал посодействовать развитию IT-области, построив современный центр для комфортной работы отечественных разработчиков. Однако Смольный отказался пойти навстречу бизнесмену и не выделил компании, связанной с предпринимателем, которая разработала проект инновационного IT-кластера в Ольгино.