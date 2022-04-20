Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.04.2022 : 80,0437
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.04.2022 : 87,0715
Айтишники недовольны Бегловым и готовы уйти с петербургского рынка
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:54

Айтишники недовольны Бегловым и готовы уйти с петербургского рынка

Власти Санкт-Петербурга продолжают активно создавать видимость своей работы. Даже в столь непростые для страны времена Смольный во главе с Александром Бегловым не готов приложить достаточно усилий для поддержки отечественных IT-специалистов.

Массовый уход иностранных компаний с российского рынка требует безотлагательных решений со стороны властей. Смольный попытался обеспечить поддержку, но озвученные меры оказались откровенно вялыми и связанными, в основном, с налогами. В связи с этим проживающие и работающие в Петербурге IT-специалисты уже заявляли в беседах со СМИ, что готовы уехать в другие регионы.

Подобный непрофессионализм может повлечь за собой отток кадров из Северной столицы. В той же Москве к развитию сферы относятся в разы серьезней, что может стать ключом к решению о переезде перспективных специалистов в более благополучный для себя регион.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что планировал посодействовать развитию IT-области, построив современный центр для комфортной работы отечественных разработчиков. Однако Смольный отказался пойти навстречу бизнесмену и не выделил компании, связанной с предпринимателем, которая разработала проект инновационного IT-кластера в Ольгино.

Мир

Британский писатель Крейг Эштон высказал поддержку россиянам

Британский писатель Крейг Эштон высказал поддержку россиянам

Гражданин Великобритании и популярный блогер Крейг Эштон, давно проживающий в Петербурге, рассказал об отношении к русским людям на фоне обострения ситуации с Западом.

Читать полностью
Политолог Гаспарян назвал США примером того, как

Политолог Гаспарян назвал США примером того, как "русофобия выжигает мозг"

Политолог Армен Гаспарян отметил растущий в США уровень русофобии. По его мнению, американское правительство принимает объективно антинародные решения по усилению давления на Россию.

Читать полностью

Общество

Долгов призвал правоохранителей обратить внимание на бизнес спонсоров

Долгов призвал правоохранителей обратить внимание на бизнес спонсоров "Азова"* в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов должны обратить внимание на украинских олигархов, которые вероятно спонсируют деятельность националистов Украины и продолжают вести бизнес в России, заявил в одной из передач Сопредседатель движения Народный фронт Новороссии от Харьковской области Константин Долгов.

Читать полностью
После обращения

После обращения "Кибер фронта Z" петербургские чиновники нарушили молчание о спецоперации РФ

ТГ-канал "Кибер фронт Z" провел исследование, касающееся поддержки спецоперации ВС РФ на Украине со стороны депутатов, чиновников и представителей органов самоуправления.

Читать полностью
Sberbank

Новости