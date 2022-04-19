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Соловейчик назвал свинством наценку на QR-билеты для петербуржцев
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  • Опубликована сегодня в 12:22

Соловейчик назвал свинством наценку на QR-билеты для петербуржцев

Представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик возмутился необходимостью платить комиссию в 5% при покупке QR-билета для проезда в общественном транспорте Северной столицы.

По его словам, пассажиры должны заплатить за билет ровно столько, сколько он стоит и не более того. Профильные комитеты Смольного должны были продумать, каким образом можно вознаградить частные компании, а не делать это за счет горожан.

"Если вы не в состоянии в рамках своей же собственной транспортной реформы обеспечить людей возможностью приобрести этот самый билет с QR-кодом за стоимость билета, так что ж вы бросаетесь в объятия коммерсантов и за счет потребителей, за счет пассажиров, за счет всех нас с вами решаете проблему собственной технической беспомощности, некомпетентности и неорганизованности?" — интересуется специалист.

Вместе с тем Соловейчик добавил, что Смольный нуждается в свежих кадрах. По его мнению, на текущий момент квалификация чиновников вызывает большие вопросы.

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