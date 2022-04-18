Жители Петербурга рассказали о провалах новой системы общественного транспорта

Петербуржцы продолжают жаловаться на низкое качество транспортной реформы. Некоторые из них вовсе сравнили инициативу с розыгрышем.
Представители СМИ пообщались с неравнодушными горожанами. Многие пожаловались на отсутствие маршрутных такси. Видеозапись соцопроса опубликована в сообществе "Веселый поселок".
"С 7 до 11 вообще не протолкнуться", — сказал один из собеседников.
"Да, действительно, очереди бывают", — отметила жительница Петербурга.
Некоторые участники соцопроса обратили внимание, что проблемы появились в тот же день, когда стартовала транспортная реформа. На некоторых маршрутах среднее время проезда до центра увеличилось на час.
"Расписания (движения автобусов. — Прим. ред.) нигде нет, и как оплачивать проезд, хочу спросить", — пожаловалась пенсионерка.
Активисты указали, что транспортная реформа Смольного во главе губернатором Александром Бегловым выглядит как розыгрыш.
Стоит отметить, что новая модель транспортного обслуживания в Санкт-Петербурге начала действовать с 1 апреля. Изменениям подверглись некоторые городские маршруты, а также власти упразднили систему наличной оплаты проезда.
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