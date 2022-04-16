Петербуржцы остались без информационного оборудования на остановках по вине Смольного

Петербуржцы снова остались без актуальной информации о движении общественного транспорта и новых маршрутах, запущенных в рамках старта транспортной реформы 1 апреля. Администрация Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым не смогли найти подрядчика для содержания информационного оборудования на остановках.
В конкурсе, объявленном Смольным, принял участие лишь один претендент (СПБ ГКУ "Организатор Перевозок"). Но он не подошел под заявленные заказчиком требования. Поскольку других претендентов не было, торги были объявлены несостоявшимися.
"По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка не соответствует требованиям", — уточняется в протоколе на сайте госзакупок.
Потенциальный подрядчик должен был получить 397 млн рублей от Смольного за три года "информационного обслуживания" остановок общественного транспорта. В документе говорится, что компания не устроила комиссию, так как не смогла предоставить "независимую гарантию".
Для проведения нового тендера понадобится время, а первые работы по переоборудованию павильонов могут начаться не ранее чем через месяц, учитывая сам конкурс и все бюрократические процедуры. Транспортная реформа уже добавила проблем пассажирам в виде непродуманности новых маршрутов и сложностями с оплатой проезда. Теперь к ним добавится длительное отсутствие актуальных данных о движении наземного транспорта.
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