После обращения "Кибер фронта Z" петербургские чиновники нарушили молчание о спецоперации РФ

ТГ-канал "Кибер фронт Z" провел исследование, касающееся поддержки спецоперации ВС РФ на Украине со стороны депутатов, чиновников и представителей органов самоуправления.
Как оказалось, многие политические деятели никак не выражают свою гражданскую позицию, предпочитая игнорировать ситуацию с Украиной. Так, всего 10% высших должностных лиц открыто поддерживают российских военных. Среди депутатов набралось 14%, а среди глав районов всего 5,6%.
При этом представители КПРФ, ЛДПР, партий "Новые Люди" и "Яблоко" в полном составе воздержались от комментариев на эту тему, а из 50 депутатов ЗакСа лишь один поставил аватар с буквой Z, сообщают активисты. Подобное поведение чиновников также может быть связано с пассивностью самого губернатора Беглова, который очень редко высказывается на тему беженцев и спецоперации.
В итоге после громкого общественного резонанса вице-губернатор Максим Мейксин дал указание чиновникам найти лидеров общественных мнений и распространить по социальным сетям информацию о поддержке ВС РФ при помощи постов и видеороликов.
"Кибер фронт Z" заметил, что и здесь есть свой подвох. Лидерами мнений могут быть не только люди, известные широким массам, но и, например, руководители управляющих компаний.
"Экспресс-газета" недавно тоже обвинила Смольный в игнорировании спецоперации на Украине, проанализировав около полусотни выпусков муниципальных и районных газет.
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