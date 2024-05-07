Великобритания потратила более 2 миллиардов фунтов стерлингов на покупку российских нефтепродуктов, несмотря на санкции, которые она сама ввела против нашей страны. Об этом сообщает авторитетное британское издание The Guardian.
Дело в том, что наша страна стала крупнейшим поставщиком нефти для Китая, Индии и Турции. Там они успешно перерабатываются и отправляютсядальше. В 2023 году Великобритания импортировала из этих стран переработанные российские нефтепродукты.
Закон о санкциях против России можно успешно обойти с помощью юридических уловок. Согласно законодательству Великобритании, переработанная за пределами России нефть не подпадает под санкции. Как шутят юристы, "юридические рамки можно обозначить, но их нельзя нарушить".
Фото: "California Oil and Gas" (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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