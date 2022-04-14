Транспортная реформа Смольного разоряет петербуржцев

Новая транспортная реформа, стартовавшая в Петербурге в начале апреля, предполагает отмену оплаты наличными за поездки на городских автобусах. Вместо этого горожане смогут купить QR-билеты. На странице Комитета по транспорту во "ВКонтакте" была опубликована новость, что такие билеты можно будет приобрести через мобильное приложение BSTR. Однако данный сервис берет комиссию 5%. Если в кассе метрополитена можно купить билет за 60 рублей, в случае с приложением горожанам придется переплатить 3 рубля.

Таким образом, если учесть, что общественным городским транспортом в 2021 году в Петербурге воспользовались около 1,3 миллиарда человек, и примерно половина петербуржцев использовала именно наземный способ, чтобы добираться на работу и по делам, разработчики приложения могут получить доход в размере 2,1 миллиарда рублей, конечно, в том случае, если предположить, что все транзакции будут проходить через данный сервис.

Получается, что чиновники Смольного решили возложить на петербуржцев дополнительные траты, к которым привели их же недоработки и ошибки. Между тем после заявления комитета о возможности приобретения билетов через приложение, петербуржцы выразили массовое недовольство. Люди возмущены, что им каждый раз придется переплачивать за проезд только из-за того, что в администрации губернатора Александра Беглова безответственно подошли к запуску транспортной реформы.

"Почему на все претензии, ответ один: программа только заработала, в ближайшее время будет то, будет это (наверное, может быть, возможно). Но это должно было заработать или до, или параллельно с началом реформы. Пункты продажи билетов должны были быть организованы повсеместно, приложение разработано и протестировано ДО, валидаторы работать с первой минуты", - прокомментировала заявление Комитета по транспорту в соцсетях петербурженка Елена.

Возмущение горожан также вызвали разные тарифы в приложении для разных карт. В целом, по мнению граждан, стало сложнее покупать билет и оплачивать проезд.

"Вы нормальные вообще? Какие комиссии за проезд? Почему так сложно стало проехать пару остановок на транспорте? А как же дети? А все пенсионеры сидят на картах? Нет. Зачем нужны были такие сложности?" - возмутилась жительница Петербурга Анастасия.

Напомним, эксперты неоднократно предупреждали чиновников Смольного, что при запуске транспортной реформы могут возникнуть сложности, это и произошло. Журналисты также писали, что просчеты могли возникнуть из-за "кумовства и ставленничества" в городской администрации. Так, губернатор Александр Беглов, поставил на руководящую должность в Комитет по информатизации свою бывшую советницу Юлию Смирнову, которая не смогла организовать работу по созданию эффективной системы управления городским автотранспортом. В результате таких кадровых перестановок НМТО дала сбои, а вице-губернатору Станиславу Казарину было вынесено представление прокуратурой Санкт-Петербурга.