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Кубанские казаки проявляют больше интереса к борьбе за гранты, чем за Донбасс
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  • Опубликована сегодня в 12:17

Кубанские казаки проявляют больше интереса к борьбе за гранты, чем за Донбасс

Представители кубанского казачьего войска приступили к реализации проекта для молодежи "Казак-2030", ставшего победителем в конкурсе Фонда президентских грантов в 2022 году.

Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщает, что в рамках проекта состоятся 350 мероприятий в различных формах, которые включают в себя образовательные интенсивы и хакатоны. В итоге должны быть подготовлены 20 проектов для участия в грантовых конкурсах, которые станут основой дорожной карты развития "Союза казачьей молодежи Кубани".

Сообщается, что ключевым мероприятием проекта станет проведение Первого регионального казачьего форума "Традиции & Технологии". Он запланирован на ноябрь этого года.

Стоит отметить, что в момент проведения российской спецоперации по денацификации Украины хотелось бы видеть больше активности от казачьего войска в борьбе с националистами, а не в культурных мероприятиях. Атаманы на протяжении восьми лет призывали ввести войска на Украину и сами рвались защищать жителей Донбасса, однако сейчас их активность резко снизилась. Лишь единицы вступили в ряды добровольцев, остальные, в лучшем случае, собирают гуманитарную помощь. Многие проводят акции, флешмобы и автопробеги в поддержку российских войск, однако представители казачества принесли бы гораздо больше пользы непосредственно на поле боя.

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