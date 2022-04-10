Статус военного сословия необходимо подтверждать умелыми действиями на поле боя. Так о российском казачестве высказался военный историк и писатель Михаил Поликарпов.

Он напомнил, что в 2014 году казацкие отряды принимали активное участие в защите Донбасса. Подобного от них ждут и сейчас во время спецоперации против киевского нацистского режима.

"В 2014 году в Донбассе казаки были, причем как свои казаки, так и большое количество приехавших в качестве добровольцев с Дона из Кубани. У Игоря Стрелкова, который возглавлял тогда оборону Славянска, были к ним очень серьезные претензии, потому что в начале июня отряд казачьего генерала Еремы (Сергей Геращенко. — Прим. ред.) фактически сдал город Красный Лиман. Они после небольшой атаки оттуда бежали, оставив местных ополченцев и сдав их украинским силовикам", — рассказал историк.

Были и другие результаты деятельности казацких подразделений, заверил Поликарпов. При четком выполнении приказов общего командования они способны на многое на поле боя. Претензии к ним были связаны со свободолюбивым нравом воинов, привыкших подчиняться только своему атаману.

В рамках операции по демилитаризации и денацификации Украины российские бойцы в папахах также могли бы пригодиться. Не зря же они считают себя военным сословием, унаследовавшим славу и традиции боевых атаманов.