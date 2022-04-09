Суд решил отпустить домой экс-главу УСП Алексея Барабанщикова

Алексей Барабанщиков, ранее занимавший пост главы Управления социального питания (УСП), вышел из СИЗО. Следствие направило ходатайство с прошением об изменении меры пресечения, которое суд Куйбышевского района Санкт-Петербурга удовлетворил.

Теперь Барабанщиков будет находится под домашним арестом до 9 июля 2022 года. Ранее его адвокаты просили изменить меру пресечения. Однако суд отказал. Что именно поменялось за несколько месяцев — неизвестно.

Отмечается, что экс-глава УСП раннее не был судим, воспитывает несовершеннолетних детей и имеет постоянное место жительства. За ним не было установлено нарушений за время нахождения в СИЗО. Данный перечень помог ослабить меры пресечения.

Так, Барабанщиков будет находиться под стражей в собственном доме. Ему запрещено покидать здание, общаться со свидетелями и другими участниками дела, отправлять и получать почту, а также выходить в Сеть. Однако подсудимый может совершать прогулки — не более трех часов в день и поддерживать связь со своими адвокатами.

Известно, что бывшего главу УСП задержали 12 ноября прошлого года. Его подозревают, в умышленном нанесении ущерба петербургскому бюджету и махинациях во время торгов на поставки питания. Напомним, данный тендер прошел летом 2020 года.

Несмотря на это, доказать вину бывшего чиновника оказалось не так просто. Выяснилось, что за проведение электронного аукциона отвечал Комитет по госзаказу. Это подтвердил и глава Александр Жемякин. Осуществлял контроль за деятельностью комитета губернатор Александр Беглов. Документы, подтверждающие это, находятся в свободном доступе в Интернете. 22 декабря Барабанщиков пытался оспорить это дело. Однако суд отказал адвокатам.

Стоит напомнить, что СМИ и родительский комитет петербургских учеников неоднократно говорил о невиновности бывшего главы УСП. Они считают, что конфликт с Бегловым начался после разгромного интервью. Барабанщиков не лучшим образом отозвался об администрации Петербурга. После этого его уволили и отправили под стражу. Примечательно, что экс-чиновник пытался бороться с коррумпированностью рынка соцпитания.

На данный момент действующей главой УСП назначен бывший заместитель главы Комитета по госзаказу Алена Мироненко. СМИ считают, что ее назначение не случайно. Так, Мироненко сможет прикрыть своего бывшего руководителя Жемякина и "подправить" документацию Барабанщикова.