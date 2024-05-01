Эксперт "Народный фронт. Аналитика" Ирина Блинкова сообщила, что этим летом вновь поднимутся тарифы на коммунальные услуги. Плановая индексация назначена на 1 июля 202 года. Самый низкий уровень запланирован в Хакасии, а максимально высокий рост коснется Москвы и Санкт-Петербурга (11% и 9,8% соответственно).
- Индексами регулируется плата только за коммунальные услуги (электроэнергию, водоснабжение, газоснабжение), - подчеркнула Блинкова. - Они не влияют на изменение тарифов за содержание и ремонт жилья, поскольку решения об изменении платы за эти услуги принимают региональные власти или сами жители.
До этого последний раз изменение тарифов было в 2022 году.
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