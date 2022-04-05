Смольный не стал поднимать стоимость питания в больнице №40 Курортного района

Чиновники решили не увеличивать финансирование поставок питания в больницу №40 Курортного района. Как известно, цены на продукты в городе сейчас заметно выросли, однако дотации остаются низкими, на уровне прошлого года.

По информации с официального сайта "Единой информационной системы в сфере закупок" стало известно, что в скором времени будет проводится электронный аукцион на право проведения мероприятий по организации питания в больницу Курортного района во 2-4 кварталах текущего года. В этот раз администрация решила провести торги и организовывать все процессы самостоятельно. В прошлый раз всем этим занималось руководство больницы. Заявки от компаний будут приниматься до 7 апреля.

Интересно, что сумма контракта в этот раз составила 39 миллионов рублей. Такая же сумма была предложена и в прошлом году. Это означает, что правительство Петербурга не увеличило финансирование поставок питания для данного медицинского учреждения, хотя цены на продукты заметно повысились.

Возможно, местные чиновники решили провести тендер сами из-за того, что нынешний выбранный поставщик "Артис-Детское питание" не справляется со своей работой. Еще летом прошлого года журналисты сообщали, что в больнице № 40 может ухудшиться питание из-за плохой работы поставщика. Что и подтвердилось в скором времени.

Пациенты начали массово жаловаться на питание, подаваемое в больничной столовой. Некоторые пациенты в буквальном смысле оставались голодными по несколько дней, так как, по их словам, больничную еду было просто "невозможно есть".

Главврач больницы №40 также направлял свои жалобы к "Артису". В результате чего по этому договору сумма неустойки составила более 350 тысяч рублей. В итоге контракт был расторгнут. Однако в следующем конкурсе комбинат "Артис-Детское питание" выиграл торги и вновь стал обслуживать медицинское учреждение Курортного района. Вероятно, из-за большого количества нарушений местные чиновники решили взять эту ситуацию под свой контроль.

Ранее с проблемами в сфере соцпитания в городе на Неве пытался бороться Алексей Барабанщиков — бывший глава Управления социального питания. Он неоднократно заявлял, что в этой сфере процветает коррупция, за счет которой частные комбинаты обогащаются на организации детского и социального питания.

В Смольном к претензиям Барабанщикова прислушиваться не хотели. Наоборот, после его неудовлетворительной оценки работы городского руководства его уволили и взяли под арест. Журналисты уверены, что именно за жесткую критику в адрес губернатора Александра Беглова и его команды чиновник был снят с должности и подвергся уголовному преследованию.