Эксперт Гусев: транспортная реформа была реализована "в интересах чиновников" Петербурга

Новая транспортная реформа стартовала в Санкт-Петербурге 1 апреля. После недовольства горожан Комтранс опубликовал ролик в поддержку изменений, но так и не смог убедить людей в их необходимости.

Руководитель проекта "Делайте правильно" Дмитрий Гусев заявил, что чиновники создают новые маршруты из своих личных интересов.

"Маршруты прокладывают чиновники, а все, что делают чиновники, они делают в своих интересах, а не в интересах граждан. Соответственно, убрав с рынка маршрутки, чиновники переключают на себя финансовые потоки, но горожанам от этого, скорее всего, лучше не будет", — заявил Гусев.

Петербуржцы ругают Смольный и губернатора Александра Беглова за провал очередной реформы. К примеру, в соцсетях они пишут, что время ожидания транспорта на остановках резко увеличилось.