Новая транспортная реформа стартовала в Санкт-Петербурге 1 апреля. После недовольства горожан Комтранс опубликовал ролик в поддержку изменений, но так и не смог убедить людей в их необходимости.
Руководитель проекта "Делайте правильно" Дмитрий Гусев заявил, что чиновники создают новые маршруты из своих личных интересов.
"Маршруты прокладывают чиновники, а все, что делают чиновники, они делают в своих интересах, а не в интересах граждан. Соответственно, убрав с рынка маршрутки, чиновники переключают на себя финансовые потоки, но горожанам от этого, скорее всего, лучше не будет", — заявил Гусев.
Петербуржцы ругают Смольный и губернатора Александра Беглова за провал очередной реформы. К примеру, в соцсетях они пишут, что время ожидания транспорта на остановках резко увеличилось.
Британский писатель Крейг Эштон высказал поддержку россиянам
Гражданин Великобритании и популярный блогер Крейг Эштон, давно проживающий в Петербурге, рассказал об отношении к русским людям на фоне обострения ситуации с Западом.
Политолог Гаспарян назвал США примером того, как "русофобия выжигает мозг"
Политолог Армен Гаспарян отметил растущий в США уровень русофобии. По его мнению, американское правительство принимает объективно антинародные решения по усилению давления на Россию.
ФАС отстояла в суде решение по картельному сговору на рынке школьного питания Кировского района Петербурга
В минувший вторник, 29 марта, завершилось очередное слушание по вопросу картельных сговоров частных комбинатов школьного питания Петербурга.
Смольный выдает гранты изданиям с прозападной новостной повесткой
Большая часть новостей в информационном пространстве посвящена спецоперации на Украине и антироссийским санкциям. Не редкостью стали и фейки об операции Z. Поэтому инфоподдержка патриотических СМИ сейчас очень важна.