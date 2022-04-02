Мундеп Дмитриева: власти Петербурга провалили подготовку к транспортной реформе

Транспортная реформа, стартовавшая в Северной столице 1 апреля, обернулась для горожан очередным разочарованием, считает депутат МО Правобережный Светлана Дмитриева.
Город еще в конце 2021 года испытывал проблемы с нехваткой водителей в местных автопарках. Люди вынуждены подолгу ждать общественный транспорт на остановках. Тогда было объявлено о разработке новой реформы.
Но петербуржцы со скепсисом следят за нововведениями, помня, как Петербург "пестрил" горами мусора в начале текущего года. Дмитриева обратила внимание, что власти города не смогли подготовить новую помощь для Петербурга, а из-за их ошибок страдают пожилые граждане.
"Я думаю, что возмущения много будет среди населения, особенно среди бабушек и дедушек, которые не умеют пользоваться приложением "Яндекс.Карты", чтобы посмотреть маршруты. Я думаю, что они в первую очередь столкнутся с этой проблемой", — подчеркнула Дмитриева.
Она также напомнила петербуржцам об их возможности говорить о проблемах. Жители Северной столицы ранее забрасывали письмами с критикой администрацию города и его главу Александра Беглова, указывая на проблемы с не убранным снегом и отходами.
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