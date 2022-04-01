Смольный не дал возможности петербуржцам жаловаться на общественный транспорт

С начала апреля стартовала транспортная реформа. Она была призвана сделать жизнь петербуржцев комфортнее, однако вместо этого существенно ухудшила сложную ситуацию с маршрутами. Горожане постоянно жалуются на время ожидания транспорта.

Свои запросы петербуржцы пытались направить на сайт "Наш Санкт-Петербург", однако по данному вопросу обратиться к администрации невозможно. На данный момент на портале не принимают жалобы о срывах в движении общественного транспорта. Рассказать о неудовлетворительной работе водителя или кондуктора тоже не получится. Критиковать можно исключительно техническое и санитарное состояние транспорта.

Примечательно, что подобные проблемы наблюдались и ранее. Сайт создан для облегчения коммуникации между властью и петербуржцами, но на деле это не так. Жители города уже жаловались на бюрократию при оформлении заявки. При этом, некоторые из них модераторы отклоняли по надуманным причинам. Отзывы о работе сайта горожане оставляют на портале "Отзовик". Присутствует много низких оценок и негативных комментариев.

"Заявки либо отклоняются, либо отписки. Подавала 3 заявки: первую отклонили, так как по этой проблеме уже есть заявка, но самое смешное, и там отписка, что проблему устранили, а по факту нет. Все для галочки!" — пишет пользователь.

Отметим, что из бюджета города на финансирование работы "Наш Санкт-Петербург" каждый год выделяется порядка 10 млн рублей.

Несмотря на все неприятности, петербуржцы продолжают писать на сайт. Однако теперь им приходится писать в официальную группу в соцсетях, либо на страницу Александра Беглова. Исходя из опыта минувшего сезона, эта альтернатива не принесет нужного результата. Как правило, модераторы сообщества присылают "отписки", а на личной странице комментарии и вовсе удаляют. Многие из них исчезают спустя пару минут.

Из-за нежелания Смольного решать проблемы города граждане вынуждены терпеть связанные с качеством общественного транспорта трудности. Администрация Александра Беглова не дает петербуржцам шанс коммуницировать с властью по ряду городских вопросов.