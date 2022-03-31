Губернатора Санкт-Петербурга уличили в активном использовании достижений косметологии

Изменения во внешности градоначальника Санкт-Петербурга Александра Беглова не остались незамеченными. В кабинетах Смольного отмечают, что чиновник увлекся косметическими процедурами, а именно — инъекциями ботокса. Примечательно, что образ помолодевшего губернатора резко контрастирует с обветшалой Северной столицей.

Давно известно, что публичные политические персоны стараются выглядеть молодыми и бодрыми. Именно благодаря такому образу создается впечатление, что чиновники готовы выполнять любые поставленные перед ними задачи. Вероятно, именно этим фактом можно объяснить заметные изменения во внешности губернатора Петербурга.

Эти фото были взяты с официального сайта Смольного. Изменения во внешнем облике губернатора видно невооруженным глазом.

Подобные резкие изменения дают все основания предполагать, что глава города проявляет повышенный интерес к индустрии красоты. Именитый пластический хирург Владимир Плахотин объяснил, что в инъекциях красоты необходимо знать меру, поскольку злоупотребление может привести к необратимым последствиям.

"Самый лучший результат, который не бросается в глаза. Все должно выглядеть естественно. Именно у мужчин это чувство меры подводит, им надо обязательно подсказывать, что вот да, хорошо, но на 60 процентов, чтобы не видно было", — разъяснил специалист.

Стоит отметить, что губернатор Александр Беглов тщательно следит за своим внешним обликом, однако при этом забывает про вид вверенного ему Санкт-Петербурга. Так, за последние несколько месяцев в Северной столице сгорели несколько доходных домов, а известный ансамбль "Красный треугольник" дошел до аварийного состояния и обрушения.