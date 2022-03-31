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Губернатора Санкт-Петербурга уличили в активном использовании достижений косметологии
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  • Опубликована вчера в 22:21

Губернатора Санкт-Петербурга уличили в активном использовании достижений косметологии

Изменения во внешности градоначальника Санкт-Петербурга Александра Беглова не остались незамеченными. В кабинетах Смольного отмечают, что чиновник увлекся косметическими процедурами, а именно — инъекциями ботокса. Примечательно, что образ помолодевшего губернатора резко контрастирует с обветшалой Северной столицей.

Давно известно, что публичные политические персоны стараются выглядеть молодыми и бодрыми. Именно благодаря такому образу создается впечатление, что чиновники готовы выполнять любые поставленные перед ними задачи. Вероятно, именно этим фактом можно объяснить заметные изменения во внешности губернатора Петербурга.

Губернатора Санкт-Петербурга уличили в активном использовании достижений косметологии. 10670.jpeg

Эти фото были взяты с официального сайта Смольного. Изменения во внешнем облике губернатора видно невооруженным глазом.

Губернатора Санкт-Петербурга уличили в активном использовании достижений косметологии. 10671.jpeg

Подобные резкие изменения дают все основания предполагать, что глава города проявляет повышенный интерес к индустрии красоты. Именитый пластический хирург Владимир Плахотин объяснил, что в инъекциях красоты необходимо знать меру, поскольку злоупотребление может привести к необратимым последствиям.

"Самый лучший результат, который не бросается в глаза. Все должно выглядеть естественно. Именно у мужчин это чувство меры подводит, им надо обязательно подсказывать, что вот да, хорошо, но на 60 процентов, чтобы не видно было", — разъяснил специалист.

Стоит отметить, что губернатор Александр Беглов тщательно следит за своим внешним обликом, однако при этом забывает про вид вверенного ему Санкт-Петербурга. Так, за последние несколько месяцев в Северной столице сгорели несколько доходных домов, а известный ансамбль "Красный треугольник" дошел до аварийного состояния и обрушения.

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