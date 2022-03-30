ФАС отстояла в суде решение по картельному сговору на рынке школьного питания Кировского района Петербурга

В минувший вторник, 29 марта, завершилось очередное слушание по вопросу картельных сговоров частных комбинатов школьного питания Петербурга. "Фирма Флоридан" оказалась проигравшей стороной, так как апелляционный суд встал на сторону федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ещё в 2019 году, в Колпинском районе, ФАС уличила в картельном сговоре сразу семь поставщиков соцпитания, среди которых числились "Артис-Детское питание" и "Фирма Флоридан". Общая сумма контрактов превысила 650 млн рублей.

В ходе расследования стало известно, что годом ранее в Кировском районе был запущен "пробный" вариант купленных торгов. Тогда общая стоимость контрактов по поставке питания в детские сады Северной столицы превысила 440 млн рублей.

Аналогичные махинации проворачивались еще в нескольких районах Петербурга. За сговор с "Базой "Мария" "Фирма Флоридан" была оштрафована на 59 млн рублей, хотя первичный штраф ФАС достигал 250 млн рублей.

О хаосе в сфере социального питания многократно говорил бывший глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков, но Смольный не прислушался к советам чиновника. После ряда критических интервью в СМИ Барабанщиков был взят под стражу и уволен. Социологи предполагают, что вероятным интересантом случившегося мог стать неофициальный спецпредставитель губернатора Петербурга Александра Беглова Александр Захватов. Именно его родственница долгое время была сотрудницей скандально известного комбината "Фирма Флоридан".