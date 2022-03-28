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Московские коммунальщики быстрее петербургских справились с последствиями циклона
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  • Опубликована 28.03.2022 в 13:49

Московские коммунальщики быстрее петербургских справились с последствиями циклона "Илона"

Циклон "Илона" принес обильные осадки в центральную и северо-западную части России. Так, 28 марта, в Петербурге из-за заснеженных дорог движение оказалось затруднено. При этом ситуация в Москве и Северной столице сильно отличается: московские коммунальщики оказались более подготовлены к непогоде и не допустили дорожных заторов из-за снегопада. Администрация губернатора Александра Беглова не предприняла оперативных действий.

Специалисты-метеорологи сообщают, что 28 марта ожидаются осадки в виде мокрого снега и порывистый ветер с силой до 19 м/с. Интернет-сервис "Яндекс" оценивает загруженность дорог в восемь баллов. Наиболее труднопроходимый участок в Петербурге расположен на юго-восточной части кольцевой дороги: от Мурманского шоссе до Большого Обуховского моста. Также сообщается о трудностях в движении на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной, Заневском и Каменоостровском проспектах.

Смольный оказался не в состоянии оперативно отреагировать на резкое изменение погодных условий. Так, на интерактивной карте комитета по благоустройству Петербурга скопление техники коммунальщиков наблюдается только в центральных районах города. В Петергофе, Стрельне и Кронштадте карта демонстрирует полное отсутствие спецмашин.

Московские коммунальщики быстрее петербургских справились с последствиями циклона "Илона". 10667.jpeg

При этом коммунальные службы Москвы подошли к уборке снега в состоянии повышенной готовности, об этом сообщает издание "Вечерняя Москва". Благодаря этому жители столицы России не ощутили проблем с передвижением по городу.

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