Смольный выдает гранты изданиям с прозападной новостной повесткой

Большая часть новостей в информационном пространстве посвящена спецоперации на Украине и антироссийским санкциям. Не редкостью стали и фейки об операции Z. Поэтому инфоподдержка патриотических СМИ сейчас очень важна.

Команда губернатора Александра Беглова выделила более 142 млн рублей для городских СМИ. Не все из них оказались патриотично настроенными. Более того — деньги петербургских налогоплательщиков получили либеральные издания, критикующие политику страны и публикующие фейки об операции Z.

Примечательно, что сам градоначальник "не торопился комментировать спецоперацию. Он высказался о ней только 28 февраля — через четыре дня после начала.

Ниже представлен ряд СМИ, получивших гранты Смольного. Как видно из таблицы, не все они готовы высказать патриотичный настрой.

Например, "телеканал "Санкт-Петербург не публикует новости ни о самой Z-операции, ни об акциях, которые проводят по всему миру в поддержку спецоперации. При этом сумма гранта для этого СМИ увеличилась с 9,6 млн рублей до почти 23 млн рублей.

Сайт "Спорт день за днем" пишет о санкциях против российских спортсменов, но не цитирует их, когда они выступают в поддержку своей страны и решения президента. Спортсмены РФ даже составили соответствующую петицию, но на спортивном сайте об этом не было ни слова.

Непонятно, как грант Смольного получил сайт "Новая газета в Санкт-Петербурге" В начале марта 2022 деятельность издания была запрещена за явный антироссийский уклон в связи со спецоперацией на Украине.

Вызывает вопросы и грант сайту Союза журналистов, который публикует интервью с либералами. СМИ явно поддерживает прозападную риторику. При этом оно также получило внушительную сумму из городского бюджета.

Таким образом, почти 78 миллионов рублей ушло на поддержку изданий, которые публикуют прозападную точку зрения или вовсе не комментируют актуальную новостную повестку. При этом соцопросы показывают, что более 70% россиян выступают за операцию Z, но далеко не все получившие гранты петербургские СМИ рассказывают об этом.

Возникает вопрос — кто в Смольном раздает гранты? Вероятно, этим заведует некомпетентный чиновник, или это делается намеренно. В любом случае надзорные органы должны обратить внимание на сложившуюся ситуацию.