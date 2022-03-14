Действия российских военных на Украине поддерживают большинство россиян

Согласно ряда проведенных социсследований, жители России поддерживают спецоперацию на Украине.

Результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ) показали, что 65% россиян оказались за проведение спецоперации на Украине, 17% против. Затруднились с ответом 18% респондентов. Опрос проводился 25-27 февраля в 53 субъектах РФ, погрешность оценена в 3,6%.

Согласно опросу ВЦИОМ от 5 марта, 71% россиян поддерживают действия российских военных, 21% — не поддерживают, затруднились ответить 8%.

По данным Фонда социальных исследований, безусловно или скорее поддерживают 59% респондентов, отчасти поддерживают 6%, затруднились ответить 13%. Таким образом, лишь 23% респондентов выразили неодобрение. При этом число безусловно поддерживающих оказалось втрое больше, чем безусловно не поддерживающих. Результаты опроса выложены на YouTube-канале "Ищем Выход", работающим на базе бывшего "Эха Петербурга".

Оппозиционный активист Алексей Миняйло опубликовал на площадке своего проекта "Хотят ли русские войны?" результаты опросов независимых социологов и дата-аналитиков об отношении россиян к спецоперации. Согласно их информации, 22% респондентов высказались против, при этом за — 59%.

В ходе соцопроса издания "Век" в поддержку отреагировало 71,99% россиян. К 90% рейтинг приблизился в Чеченской республике, Кабардино-Балкарии и Дагестане. В Москве 76,47% респондентов высказались за, в итоге столица заняла 28 место среди 85 субъектов страны. В Петербурге одобрили спецоперацию 64,01% респондентов. Так, Северная столица заняла 68 место среди регионов. Опрос провели 1-11 марта методом телефонного обзвона, статистическая погрешность не превышает 0,55%, в разрезе отдельных регионов не выше 5%.

Погрешность обуславливается часовыми поясами в регионах и формулировкой вопроса. Тем не менее, как мы видим, большинство россиян выступает за спецоперацию.

Напомним, действия Вооруженных сил России на Украине по денацификации и демилитаризации страны начались 24 февраля.