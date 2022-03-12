Петербуржцы поддержали спецоперацию России на Украине автопробегом

В Петербурге состоялся автопробег в поддержку вооруженных сил России, проводящих спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Несколько десятков машин проехали с флагами России и символом Z по центральным улицам города. Колонна автомобилей стартовала с Васильевского острова у ледокола "Красин" и проследовала по всему Невскому проспекту.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Жители России поддержали решение федеральных властей по урегулированию украинского конфликта. Во многих регионах страны проходят акции и флешмобы. В Петербурге символы Z и V разместили на рекламных плакатах по всему городу и в общественном транспорте.
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В России поддерживают миротворческую операцию на Украине
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