Наш ответ DDoS-атакам США: ЯRUS усилил кибероборону

В России появилась соцсеть, где музыку можно слушать бесплатно, а видео — смотреть без рекламы. Там собраны новости из 10 тыс. источников. Для удобства они разделены по регионам. На этой площадке уже осваиваются популярные блогеры, постепенно переводя туда свою аудиторию. Называется она ЯRUS.

Учитывая современные реалии, у ЯRUS есть все, для того чтобы стать самой популярной соцсетью в России. Ее создатели взяли лучшее из Тик Тока, Ютуба и Фейсбука, усовершенствовав все параметры и функции.

Несмотря на регулярные DDoS-атаки, ЯRUS отлично справляется. Для этого 24 часа работают профессиональные специалисты из службы поддержки. Кстати, создателей ЯRUS приглашали в США, но они остались в России и создали уникальную платформу для развития, общения, работы и отдыха.

Вероятно, поэтому ЯRUS не дает покоя иностранным хакерам, которые то и дело безуспешно пытаются взломать эту площадку. Появление русской разработки в ТОПе по скачиванию активизировало атаки из нескольких стран мира. Только благодаря десятикратному росту инфраструктуры, разработчикам удалось сохранить безопасность данных. Подняв на порядок количество серверов, удалось в десять раз усилить защиту систему фильтрации трафика. Кибератаки сорваны, в том числе благодаря межсетевому экрану — это технологический барьер, который защищает сеть от несанкционированного или нежелательного доступа.