Военнослужащие ВС РФ получат от школьников письма с поддержкой

Ребята из МБОУ "Аёвская СОШ" Большеуковского района Омской области отправили письма к местам дислокации военнослужащих, задействованных в спецоперации РФ на территории Украины. Школьники выразили слова поддержки и пожелали успехов в ходы выполнения их миссии.
Всероссийская акция "Zащитникам Отечества" в Омской области началась 9 марта. В рамках мероприятия любой желающий может поддержать российских военных на Украине.
Скоро письма от учащихся Аёвской школы будут доставлены военным. Аналогичные послания отправлены и из других регионов. Школьники прикладывают к письмам свои рисунки и стихотворения, посвященные российским бойцам, со словами гордости за них.
Также по всей России осуществляется сбор гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР. Грузы отправляются в Ростовскую область, принявшую самую большую часть эвакуированных дончан, а также оставшимся на территории Донбасса мирным людям.
Напомним, глава государства объявил о начале спецоперации ВС Российской Федерации на территории Украины утром 24 февраля 2022 года. Отмечалось, что главной задачей является демилитаризация и денацификация Украины и защита населения Донецкой и Луганской народных республик от геноцида.
Политолог Гаспарян назвал США примером того, как "русофобия выжигает мозг"
Политолог Армен Гаспарян отметил растущий в США уровень русофобии. По его мнению, американское правительство принимает объективно антинародные решения по усилению давления на Россию.
В России поддерживают миротворческую операцию на Украине
Корреспонденты Областного телевидения Екатеринбурга опросили прохожих на улице, чтобы узнать их мнение относительно эвакуированных жителей Донбасса и в целом работы правительства России в этом направлении.
Один в поле воин: российское приложение ЯRUS справилось с кибератаками со всеми мира
Несмотря на атаки хакеров и серьезное давление зарубежных СМИ, уникальное российское IT-ноу-хау ЯRUS находится на верхних позициях рейтинга по посещаемости и регистрации новых пользователей.
Бронировать отдых на "Роза Хутор" можно через сайты курорта и его отелей
В связи с тем, что сервис бронирования Booking.com больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения внутри России, горный курорт "Роза Хутор" рекомендует своим гостям при планировании отдыха пользоваться непосредственно сайтами курорта и его отелей.