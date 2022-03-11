Военнослужащие ВС РФ получат от школьников письма с поддержкой

Ребята из МБОУ "Аёвская СОШ" Большеуковского района Омской области отправили письма к местам дислокации военнослужащих, задействованных в спецоперации РФ на территории Украины. Школьники выразили слова поддержки и пожелали успехов в ходы выполнения их миссии.

Всероссийская акция "Zащитникам Отечества" в Омской области началась 9 марта. В рамках мероприятия любой желающий может поддержать российских военных на Украине.

Скоро письма от учащихся Аёвской школы будут доставлены военным. Аналогичные послания отправлены и из других регионов. Школьники прикладывают к письмам свои рисунки и стихотворения, посвященные российским бойцам, со словами гордости за них.

Также по всей России осуществляется сбор гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР. Грузы отправляются в Ростовскую область, принявшую самую большую часть эвакуированных дончан, а также оставшимся на территории Донбасса мирным людям.

Напомним, глава государства объявил о начале спецоперации ВС Российской Федерации на территории Украины утром 24 февраля 2022 года. Отмечалось, что главной задачей является демилитаризация и денацификация Украины и защита населения Донецкой и Луганской народных республик от геноцида.