В Петербурге продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР. На базе Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Центр международных гуманитарных связей" осуществляется сбор продуктов питания, одежды и предметов первой необходимости.
Все, кто хочет принять участие, может принести средства личной гигиены, постельные принадлежности, средства индивидуальной защиты, одежду для взрослых и детей (новую, в упаковках), а также продукты длительного хранения и бутилированную питьевую воду.
Адрес сбора: улица Варшавская, дом № 51 лит. А (подъезд 20) с 09:00 до 17:00. Контактное лицо: замдиректора СПб ПСУ "ЦМГС" — Киселев Дмитрий Анатольевич, тел.: +7 (931) 326-09-71.
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Центр международных гуманитарных связей" и ранее помогал жителям ДНР. Так, еще в декабре 2014 года центр выступал координатором по сбору подарков к Новому году для детей из Донбасса.
Из-за ухудшения ситуации на Донбассе в феврале текущего года было принято решение о начале эвакуации жителей региона на территорию России.
Большую часть беженцев разместили в Ростовской области. Приняли их и в ряде других субъектов Федерации. Россияне продолжают активно собирать гуманитарную помощь для беженцев. Так, петербургский благотворительный фонд "Время помогать" организовал сбор предметов первой необходимости для временно размещенных в Курске детей из Донбасса.
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