Политолог Гаспарян назвал США примером того, как "русофобия выжигает мозг"

Политолог Армен Гаспарян отметил растущий в США уровень русофобии. По его мнению, американское правительство принимает объективно антинародные решения по усилению давления на Россию. Эксперт акцентировал внимание на том, что еще задолго до специальной операции граждане США считали русских варварами, которые нуждаются в принудительном воспитании.

Армен Гаспарян в эфире телеканала "Москва 24" порассуждал над недавним заявлением посла РФ в США Анатолия Антонова о чрезмерно высоком градусе русофобии и ненависти к российскому государству.

Примечательно, что антироссийские санкции сильно ударили также и по американцам — рост цен на бензин в последнее время бьет все исторические рекорды. Тем не менее, во всех своих проблемах американцы продолжают винить русских.

"Только я не понимаю, почему тогда опять претензии к нам? Почему они все время говорят о том, что во всем виноваты "подлые" русские?" — отметил Гаспарян.

Эксперт акцентировал внимание на том, что "русофобия выжигает мозг", что мы и можем наблюдать на примере США. Россия для Америки — давний исторический противник. Задолго до текущего кризиса Штаты относились к россиянам как к людям второго сорта. Политолог вспомнил, как еще в 2012 году на канале CNN "Амигос из Мексики" говорил о варварстве русского народа.

"Спрашивается, ящерица, ты вообще отдаешь себе отчет о том, сколько великих людей дала миру Россия? Ты произносишь это в эфире телеканала государства, которое моложе нашего большого театра! Серьезно?", — резюмировал Гаспарян.

Резкий рост градуса русофобии можно объяснить спецоперацией России на территории Украины. Несмотря на то, что Вооруженные силы РФ всего лишь проводят ряд мероприятий по защите мирного населения и демилитаризации страны, Россия сталкивается с массовыми санкциями и оскорблениями.