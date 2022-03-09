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В России поддерживают миротворческую операцию на Украине
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  • Опубликована сегодня в 18:45

В России поддерживают миротворческую операцию на Украине

Корреспонденты Областного телевидения Екатеринбурга опросили прохожих на улице, чтобы узнать их мнение относительно эвакуированных жителей Донбасса и в целом работы правительства России в этом направлении. Респонденты одобрили действия властей, отметив, что и сами готовы помогать беженцам деньгами, продуктами и вещами.

Напомним, в екатеринбургском Доме добровольцев на улице Крылова, 2 продолжают принимать гуманитарную помощь для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Россияне также считают, что государство должно помочь этим людям адаптироваться в нашей стране, а при необходимости оказать и финансовую поддержку.

"Конечно, важно. Людям жить негде, есть нечего. Они остались без дома, без работы", — заявила жительница Екатеринбурга.

Аналогичного мнения придерживается и другой участник опроса.

"Надо любым способом поставить их на ноги, дать какое-то жилье временное, чтобы они адаптировались в нашей стране. Я работаю, плачу налоги и делаю свою работу хорошо. Я считаю, что государство берет с меня какую-то часть моих доходов, чтобы обеспечить беженцев, которые приезжают к нам страну", — заявил молодой мужчина.

Люди старшего поколения поинтересовались, чем они могут помочь, отметив, что, в первую очередь, надо подумать о детях, переживших ужасы войны.

Журналисты пришли к мнению, что наибольшую отзывчивость по отношению к украинским беженцам проявили именно пожилые горожане. Молодежь оказалась менее активной. Напомним, ранее СМИ сообщали об опросе ВЦИОМ, по его итогам 71% россиян поддерживает российскую спецоперацию на Украине.

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