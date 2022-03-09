Петербуржцы помогают эвакуированным жителям Донбасса

Петербуржцы продолжают собирать гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса. Жители города приносят в пункты сбора вещи, детские игрушки, сладости и другие продукты питания, помогают финансово. В процессе активно участвуют благотворительные фонды, религиозные организации, представители бизнеса.

Так, петербургский благотворительный фонд "Время помогать" собрал посылки для беженцев, нашедших временное пристанище в Курске.

"Когда мы объявили сбор, наши подопечные из общества "Жители блокадного Ленинграда Пушкинского района" узнали об этом. Они практически первые среагировали, между собой собрались, скоординировались, собрали деньги, чтобы мы купили новые вещи ребятам, какие-то канцелярские наборы, и написали трогательное письмо со словами поддержки для детей", — сообщила глава благотворительного фонда Екатерина Машкова.

Отмечается, что весной детей беженцев, остановившихся в Курске, пригласят на турнир по футболу, который состоится в Петербурге.

Петербургская Епархия также собирает посылки с гумпомощью для беженцев: крупы, консервы, одежду, предметы первой необходимости. Только за первый день люди принесли более сотни килограммов необходимых вещей и продуктов. Деньги тоже принимают, их расходуют на самое необходимое. Кроме того, религиозная организация обещает помощь с жильем в Петербурге.

"Мы не только готовы обеспечить всем необходимым. У нас есть площади, которые мы при необходимости можем предоставить для того, чтобы здесь могли находиться временно семьи пострадавших", — рассказал глава Центра сбора гумпомощи при Епархии Алексей Лебедев.

Крупная дорожно-строительная компания пообещала помочь с трудоустройством беженцев, а представители бизнеса направили в Центры помощи детские игры, канцелярские товары, вещи и сладости.

Спецоперация РФ по защите Донбасса началась 24 февраля. Одновременно с началом освободительной операции россияне приступили к сбору гуманитарной помощи, которую, в свою очередь, направляют в приграничные регионы РФ с Донбассом. Из распределительных пунктов машины с вещами и продуктами направляют в том числе в ЛНР и ДНР.