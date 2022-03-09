Российские партии собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса

В Луганскую Народную Республику приехала автоколонна с гуманитарной помощью для людей, попавших в беду. Собирали ее россияне из 50 регионов страны, которые откликнулись на призыв партии "Единая Россия".

В фурах находятся

одежда,

электронные и бытовые приборы,

медикаменты,

продукты питания

и подарки для детей.

Собирали их как обычные граждане и общественники, так и бизнесмены. По словам секретариата "Единой России" это была только первая партия, будет еще несколько. Ведь сейчас помощь Донбассу стала основным направлением волонтерской работы партии.

Не отстают от единоросов и коммунисты. КПРФ отправляют свой гуманитарный конвой для жителей народных республик и беженцев, которые находятся в Ростовской, Тульской и Белгородских областях. Для сбора вещей и прочих необходимых средств в крупных городах, вроде Петербурга, Пензы и Новосибирска, открыли специальные пункты сбора. Новосибирские коммунисты открыли сбор денег. Всего за несколько дней удалось собрать более 40 тысяч рублей и это еще не предельная сумма.

КПРФ и раньше оказывала помощь жителям Донбасса. По словам члена ЦК партии Юрия Афонина, в декабре в ДНР и ЛНР отправили новогодние конвои. Неравнодушные россияне пожертвовали теплые вещи, продукты питания, предметы гигиены, чайники, микроволновки, детское питание и подгузники.

ЛДПР отправила в Донбасс десятитонный груз гуманитарной помощи. Средства гигиены и продукты прибыли уже в Ростовскую область. Там их распределят между временными пунктами пребывания беженцев. Депутат Госдумы Борис Пайкин отметил, что среди эвакуированных преимущественно дети, женщины и старики. Чтобы у них были комфортные условия для жизни сбор помощи продолжается.

Напомним, что российские партии организовывают сборы гуманитарной помощи для республик Донбасса, начиная с 2014 года. Неравнодушные россияне помогали тем, кто остался в ЛДНР во время тяжелых боевых действий, и, кто покинул родной дом в целях безопасности своих родных и близких. Эскалация конфликта, признание республик Россией и спецоперация на Украине только поспособствовали еще большей волонтерской работе.