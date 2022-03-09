Российские партии собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса

В Луганскую Народную Республику приехала автоколонна с гуманитарной помощью для людей, попавших в беду. Собирали ее россияне из 50 регионов страны, которые откликнулись на призыв партии "Единая Россия".
В фурах находятся
- одежда,
- электронные и бытовые приборы,
- медикаменты,
- продукты питания
- и подарки для детей.
Собирали их как обычные граждане и общественники, так и бизнесмены. По словам секретариата "Единой России" это была только первая партия, будет еще несколько. Ведь сейчас помощь Донбассу стала основным направлением волонтерской работы партии.
Не отстают от единоросов и коммунисты. КПРФ отправляют свой гуманитарный конвой для жителей народных республик и беженцев, которые находятся в Ростовской, Тульской и Белгородских областях. Для сбора вещей и прочих необходимых средств в крупных городах, вроде Петербурга, Пензы и Новосибирска, открыли специальные пункты сбора. Новосибирские коммунисты открыли сбор денег. Всего за несколько дней удалось собрать более 40 тысяч рублей и это еще не предельная сумма.
КПРФ и раньше оказывала помощь жителям Донбасса. По словам члена ЦК партии Юрия Афонина, в декабре в ДНР и ЛНР отправили новогодние конвои. Неравнодушные россияне пожертвовали теплые вещи, продукты питания, предметы гигиены, чайники, микроволновки, детское питание и подгузники.
ЛДПР отправила в Донбасс десятитонный груз гуманитарной помощи. Средства гигиены и продукты прибыли уже в Ростовскую область. Там их распределят между временными пунктами пребывания беженцев. Депутат Госдумы Борис Пайкин отметил, что среди эвакуированных преимущественно дети, женщины и старики. Чтобы у них были комфортные условия для жизни сбор помощи продолжается.
Напомним, что российские партии организовывают сборы гуманитарной помощи для республик Донбасса, начиная с 2014 года. Неравнодушные россияне помогали тем, кто остался в ЛДНР во время тяжелых боевых действий, и, кто покинул родной дом в целях безопасности своих родных и близких. Эскалация конфликта, признание республик Россией и спецоперация на Украине только поспособствовали еще большей волонтерской работе.
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