Смакотин осудил молчание чиновников Петербурга о спецоперации на Украине

Жители Санкт-Петербурга возмущены тем, что местные чиновники, включая губернатора Александра Беглова, не говорят о спецоперации России в отношении Украины. Ситуацию прокомментировал глава муниципального образования "Екатерингофский" Олег Смакотин.
В пресс-центре Медиагруппы "Патриот" 8 марта прошла пресс-конференция на тему: "Как политики, чиновники и деятели культуры поддерживают страну". Во время эфира Смакотин заявил, что петербургские чиновники создали информационный вакуум вокруг темы военной спецоперации России.
"Депутат нашего района молчит. Я стал внимательно смотреть за ее соцсетями. Молчание, как будто ничего не происходит", - рассказал Смакотин.
Александр Беглов тоже долго не говорил о важной теме. Он высказался о военной операции только 28 февраля, спустя четыре дня после ее начала. Ранее он сказал, что поддерживает решение президента о признании независимости ЛДНР, однако петербуржцам это заявление показалось шаблонным. Своим молчанием губернатор задал своеобразный "тренд", который подхватили другие чиновники.
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