Вооруженным силам России необходимо как можно скорее взять под контроль биолаборатории, открытые США на Украине. Об этом заявил экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко в беседе с ФАН. По словам политика, на Украине действует не менее 15 подобных учреждений. Их главная задача — разработка «наступательных программ» для Пентагона. И хотя Минобороны США финансирует лаборатории через так называемое Агентство по снижению военных угроз, на деле опасность лишь возрастает, считает Онищенко. «Если мы правильно делали, когда точечными ударами разгромили военные базы, на которые американцы поставляли смертельное оружие, то по отношению к этим лабораториям такой метод не подойдет. Если мы разрушим эти объекты, то ситуация вообще выйдет из-под контроля, и она будет опасна не только для местных, но и для России, потому что инфекция будет распространяться, и ее не остановить ни границами, ни ракетами», — заметил он. Экс-депутат добавил, что России важно обеспечить надежную охрану этих объектов и доставить туда специалистов, которые тщательно изучат все, что там находится. Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины. К 7 марта российской армии удалось уничтожить почти всю боеспособную авиацию ВСУ, а также открыть гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей из населенных пунктов, захваченных националистами.
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