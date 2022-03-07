Главная Страна В Петербурге собрали более 5 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса

Россияне продолжают оказывать помощь беженцам из Донбасса. В Северной столице петербуржцы собрали уже более 5000 килограмм гуманитарной помощи для отправки нуждающимся. Ранее волонтеры Красного Креста собрали 3,8 тонны продовольствия, которое направили в центр распределения гуманитарной помощи. Центр сбора необходимых вещей находится по адресу: Большая Монетная, дом 30. Уже более 640 человек принесли игрушки, канцелярские принадлежности для школьников, предметы гигиены, детское питание и прочее. Каждый желающий может принять участие в поддержке гуманитарной миссии. Это говорит о том, что россияне понимают, в каком положении оказались жители ДНР и ЛНР, и всячески пытаются оказать помощь. В настоящее время сборы осуществляют в 23 регионах. Также в России проходят акции и митинги в поддержку спецоперации на Украине. Первостепенная задача Вооруженных сил РФ – защита населения Донбасса, а также демилитаризация Украины. В рамках социологического опроса ВЦИОМ стало известно, что 71% граждан одобряют решение правительства о проведении операции, при этом 84% респондентов доверяют российской армии.