В Петербурге собрали более 5 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса

Россияне продолжают оказывать помощь беженцам из Донбасса. В Северной столице петербуржцы собрали уже более 5000 килограмм гуманитарной помощи для отправки нуждающимся. Ранее волонтеры Красного Креста собрали 3,8 тонны продовольствия, которое направили в центр распределения гуманитарной помощи. Центр сбора необходимых вещей находится по адресу: Большая Монетная, дом 30. Уже более 640 человек принесли игрушки, канцелярские принадлежности для школьников, предметы гигиены, детское питание и прочее. Каждый желающий может принять участие в поддержке гуманитарной миссии. Это говорит о том, что россияне понимают, в каком положении оказались жители ДНР и ЛНР, и всячески пытаются оказать помощь. В настоящее время сборы осуществляют в 23 регионах. Также в России проходят акции и митинги в поддержку спецоперации на Украине. Первостепенная задача Вооруженных сил РФ – защита населения Донбасса, а также демилитаризация Украины. В рамках социологического опроса ВЦИОМ стало известно, что 71% граждан одобряют решение правительства о проведении операции, при этом 84% респондентов доверяют российской армии.
Беженка из Донбасса рассказывает о многолетней бомбежке со стороны Киева
Ирина Виличко из ЛНР прокомментировала нынешнюю ситуацию на Украине.
На митинге в Буркина-Фасо принесли российские флаги
В Буркина-Фасо прошел митинг, участники которого поддержали политический курс на развитие отношений между африканскими странами и Россией.
Бронировать отдых на "Роза Хутор" можно через сайты курорта и его отелей
В связи с тем, что сервис бронирования Booking.com больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения внутри России, горный курорт "Роза Хутор" рекомендует своим гостям при планировании отдыха пользоваться непосредственно сайтами курорта и его отелей.
Лидер "Бахыт-компота" объяснил, чем российским звездам не понравилась спецоперация на Украине
Российские звезды и деятели культуры столь активно выступают против проведения спецоперации ВС РФ на Украине, поскольку она задевает их денежные интересы.