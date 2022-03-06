Беженка из Донбасса рассказывает о многолетней бомбежке со стороны Киева

Ирина Виличко из ЛНР прокомментировала нынешнюю ситуацию на Украине. Находясь в пункте временного размещения беженцев с Донбасса в Волгоградской области, женщина рассказала о том, что обстрелы мирного населения со стороны украинских войск начались еще давно.

Виличко вспоминает 2014 год, когда ей с семьей пришлось бежать из Донбасса из-за постоянного риска быть задетой случайно прилетевшим снарядом. В тот момент женщина была беременна и опасалась не только за свою жизнь, но и за жизнь детей.

"Дети на детской площадке играют, на качелях. И когда уже начали обстреливать вот эту часть, взрывы, мой ребенок просто с качелей на ходу прыгает. Идем, пробираемся между мусорками, а у меня пузо вот такое. Муж в одной стороне, с перепугу оторвались друг от друга. Мне орет — ложись на пузо. На какое пузо? Мне уже рожать", — вспоминает Виличко.

Беженка благодарит войска РФ за помощь Донбассу и за обеспечение эвакуации для мирного населения. Она утверждает, что на Украине осталось еще много таких, как она, которые нуждаются в транспортировке в безопасное место. По ее словам, уезжать с Украины нужно было раньше, так как ситуация в стране все эти годы была сложной.

"Неспокойно. Мы каждый день как на пороховой бочке. Такая ситуация была истерическая, что надо вывозить детей еще год назад было. И каждый день вот-вот нас начнут бомбить", — рассказала женщина.

Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации ВСРФ на Украине.